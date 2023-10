AQUA ZEN 2A rue des Proyes La Bresse, 27 octobre 2023, La Bresse.

La Bresse,Vosges

Soirée AQUA ZEN, 2 cours d’Aqua Relax : 17h et 18h30 (Limité à 15 personnes par séance) ; 3 cours de yoga : 16h30, 18h30 et 19h (Limité à 6 personnes par séance) ; accès au sauna/hammam (Limité à 19 personnes). À partir de 18 ans. Réservations obligatoires soit par mail : accueil-piscine@cchautesvosges.fr

soit par téléphone : 03 29 26 21 20.. Adultes

Vendredi 2023-10-27 16:00:00 fin : 2023-10-27 20:30:00. 6.5 EUR.

2A rue des Proyes

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



AQUA ZEN evening, 2 Aqua Relax classes: 5pm and 6:30pm (limited to 15 people per session); 3 yoga classes: 4:30pm, 6:30pm and 7pm (limited to 6 people per session); access to sauna/hammam (limited to 19 people). Minimum age 18. Reservations essential either by e-mail: accueil-piscine@cchautesvosges.fr

or by phone: 03 29 26 21 20.

Noche AQUA ZEN, 2 clases de Aqua Relax: 17h00 y 18h30 (limitado a 15 personas por sesión); 3 clases de yoga: 16h30, 18h30 y 19h00 (limitado a 6 personas por sesión); acceso a la sauna/hammam (limitado a 19 personas). Mayores de 18 años. Imprescindible reservar por correo electrónico: accueil-piscine@cchautesvosges.fr

o por teléfono: 03 29 26 21 20.

AQUA ZEN-Abend, 2 Aqua Relax-Kurse: 17 Uhr und 18:30 Uhr (Begrenzt auf 15 Personen pro Sitzung); 3 Yogakurse: 16:30 Uhr, 18:30 Uhr und 19 Uhr (Begrenzt auf 6 Personen pro Sitzung); Zugang zur Sauna/zum Dampfbad (Begrenzt auf 19 Personen). Ab 18 Jahren. Reservierungen sind erforderlich entweder per E-Mail: accueil-piscine@cchautesvosges.fr

oder per Telefon: 03 29 26 21 20.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES