CAFÉ DE L’EMPLOI 2A Rue des Proyes La Bresse, 17 octobre 2023, La Bresse.

La Bresse,Vosges

Ce forum, organisé en partenariat avec Pôle Emploi, permet de mettre en relation des entreprises locales et du territoire de la Communauté de communes des Hautes-Vosges avec des personnes en démarche de recherche d’emploi. De nombreux postes sont proposés, en CDI, CDD et emplois saisonniers, dans des secteurs très différents, comme notamment l’hôtellerie-restauration, le tourisme, le commerce, les agences intérimaires, les services de sécurité et maintien de l’ordre, etc. Ne pas oublier de se munir d’un C.V.. Adultes

Mardi 2023-10-17 09:00:00 fin : 2023-10-17 11:30:00. 0 EUR.

2A Rue des Proyes Halle des Congrès

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



This forum, organized in partnership with Pôle Emploi, brings together local companies and the territory of the Hautes-Vosges Community of Municipalities with people looking for work. Numerous positions are offered, in permanent, fixed-term and seasonal jobs, in very different sectors, such as hotels and restaurants, tourism, trade, temporary agencies, security services and law enforcement, etc. Don’t forget to bring your C.V.

Este foro, organizado en colaboración con Pôle Emploi, reúne a empresas locales y a la Communauté de communes des Hautes-Vosges con personas que buscan trabajo. Se ofrece un amplio abanico de puestos de trabajo, fijos, temporales, en sectores tan diversos como la hostelería, el turismo, el comercio minorista, las empresas de trabajo temporal, los servicios de seguridad y policía, etc. No olvide traer su CV.

Dieses Forum wird in Zusammenarbeit mit Pôle Emploi organisiert und bietet die Möglichkeit, lokale Unternehmen aus dem Gebiet der Communauté de communes des Hautes-Vosges mit Personen zusammenzubringen, die auf Arbeitssuche sind. Es werden zahlreiche unbefristete, befristete und saisonale Stellen in den verschiedensten Bereichen angeboten, darunter das Hotel- und Gaststättengewerbe, der Tourismus, der Handel, Zeitarbeitsfirmen, Sicherheitsdienste und Ordnungsdienste. Vergessen Sie nicht, einen Lebenslauf mitzubringen.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES