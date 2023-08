BALADE VOSGIENNE 2A rue des Proyes La Bresse, 22 septembre 2023, La Bresse.

La Bresse,Vosges

Rallye promenade pour anciennes voitures sportives. Départ le vendredi 24 septembre de Raon l’Etape – La Bresse. Samedi 25, départ de La Bresse à 8h. Retour vers 18h30 à la halle patinoire de La Bresse. Dimanche 26, départ de La Bresse à 8h en direction de Raon l’Etape.. Tout public

Vendredi 2023-09-22 fin : 2023-09-23 . 0 EUR.

2A rue des Proyes Halle patinoire

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



Rally for old sports cars. Departure on Friday 24 September from Raon l’Etape – La Bresse. Saturday 25, departure from La Bresse at 8am. Return around 6:30 pm at the skating rink of La Bresse. Sunday 26, departure from La Bresse at 8am in the direction of Raon l’Etape.

Rally para coches deportivos de época. Salida el viernes 24 de septiembre desde Raon l’Etape – La Bresse. Sábado 25, salida de La Bresse a las 8h. Regreso hacia las 18.30 h a la pista de hielo de La Bresse. Domingo 26, salida de La Bresse a las 8 h en dirección a Raon l’Etape.

Spaziergangsrallye für alte Sportwagen. Start am Freitag, den 24. September, von Raon l’Etape – La Bresse. Samstag, 25. Abfahrt in La Bresse um 8 Uhr. Rückkehr gegen 18:30 Uhr an der halle patinoire in La Bresse. Sonntag, 26., Abfahrt von La Bresse um 8 Uhr in Richtung Raon l’Etape.

Mise à jour le 2023-08-20 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES