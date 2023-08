QUIZ GÉANT 2A Rue des Proyes La Bresse, 23 août 2023, La Bresse.

La Bresse,Vosges

L’association Communicasciences sillonne le Grand Est avec sa camionnette et pose ses valises chaque jour dans un nouveau village. On vous accueille à l’ombre sous des tonnelles, vous serez confortablement assis face à un écran sur lequel le QUIZ sera projeté. Venez vous amuser avec nous et découvrir plein de sujets passionnants, il y en aura pour tous les goûts ! Le QUIZ est adapté à tout le monde à partir de 8/10 ans. Il sera suivi d’un pot de l’amitié offert par la commune à toutes les personnes qui auront participé à l’animation ! Le QUIZ est limité à 35 personnes, vous pouvez réserver votre place en envoyant un mail à reservationQUIZ@gmail.com, ou venir directement le jour de l’événement voir s’il reste des places.. Tout public

Mercredi 2023-08-23 17:30:00 fin : 2023-08-23 19:30:00. 0 EUR.

2A Rue des Proyes Parking Halle des Congrès

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



The Communicasciences association criss-crosses the Grand Est with its van, setting up camp in a new village every day. You’ll be welcomed in the shade under a gazebo, comfortably seated in front of a screen on which the QUIZ will be projected. Come and have fun with us, and discover a whole host of fascinating subjects – there’s something for everyone! The QUIZ is suitable for everyone aged 8/10 and over. It will be followed by a pot de l’amitié offered by the commune to all participants! The QUIZ is limited to 35 people, so you can reserve your place by sending an e-mail to reservationQUIZ@gmail.com, or come along on the day of the event to see if there are any places left.

La asociación Communicasciences recorre el Gran Este con su furgoneta, acampando cada día en un pueblo nuevo. Le acogeremos a la sombra de una enramada, cómodamente sentado frente a una pantalla en la que se proyectará el QUIZ. Venga a divertirse con nosotros y a descubrir un montón de temas fascinantes: ¡hay para todos los gustos! El QUIZ es apto para mayores de 8/10 años. A continuación, el Ayuntamiento ofrecerá una bebida a todos los participantes El QUIZ está limitado a 35 personas, así que puedes reservar tu plaza enviando un correo electrónico a reservationQUIZ@gmail.com, o venir el día del evento para ver si quedan plazas libres.

Der Verein Communicasciences fährt mit seinem Lieferwagen durch den Grand Est und stellt seine Koffer jeden Tag in einem neuen Dorf ab. Wir empfangen Sie im Schatten unter Lauben, wo Sie bequem vor einer Leinwand sitzen, auf die das QUIZ projiziert wird. Kommen Sie und amüsieren Sie sich mit uns und entdecken Sie viele spannende Themen, es wird für jeden etwas dabei sein! Das QUIZ ist für alle ab 8/10 Jahren geeignet. Anschließend lädt die Gemeinde alle Personen, die an der Veranstaltung teilgenommen haben, zu einem Umtrunk ein! Das QUIZ ist auf 35 Personen beschränkt. Sie können Ihren Platz reservieren, indem Sie eine E-Mail an reservationQUIZ@gmail.com schicken, oder direkt am Tag der Veranstaltung vorbeikommen, um zu sehen, ob noch Plätze frei sind.

Mise à jour le 2023-08-21 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES