CINÉ PLEIN AIR D’ÉTÉ 2A Rue des Proyes La Bresse, 4 août 2023, La Bresse.

La Bresse,Vosges

Ciné plein air sous la Halle patinoire. Programme en attente de plus amples informations.. Tout public

Vendredi 2023-08-04 20:00:00 fin : 2023-08-04 23:59:00. EUR.

2A Rue des Proyes Espace Loisirs Patinoire

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



Open-air cinema under the Halle patinoire. Program awaiting further details.

Cine al aire libre bajo la pista de hielo. Programa a la espera de más información.

Open-Air-Kino unter der Halle Eisbahn. Programm wartet noch auf weitere Informationen.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES