8ÈME ÉDITION DU NORDIC’TRAIL À LA BRESSE 2A rue des Proyes, 9 juillet 2023, La Bresse.

La Bresse,Vosges

Cette épreuve est régie par les règles sportives FFA des manifestations hors stade.

Nordic’Trail 10 km, 500 m de dénivelé, 1er départ 9h30

Nordic’Trail 20 km, 1000 m de dénivelé, 1er départ 9h00

Nordic’Trail 40 km, 2200 m de dénivelé, 1er départ 8h00

Marche Nordique 10km, 500 m de dénivelé, départ 9h40

Le départ et l’arrivée ont lieu sur le parking de la piscine,les inscriptions se font en ligne en suivant ce lien : https://www.nordictraillabresse.fr/inscriptions/ avant le samedi 08 juillet 2023 à 14h30, avec certificat médical ou licence téléchargeables sur votre compte Njuko.

Inscriptions sur place possibles de 15h à 18h et dimanche à partir de 7h.

Retrait des dossards le samedi 08 juillet de 15h à 18h à la Halle des Congrès (piscine) et le dimanche 09 juillet, de 7h à 9h20 à la Halle des Congrès (piscine).

Votre dossier devra être complet lors du retrait du dossard, pour ce faire, vous pouvez télécharger votre CM sur votre compte Njuko.

Les résultats seront proclamés à 11h30 (10km) / 14h – (20 et 40 km) sur le site départ / arrivée, tous les inscrits recevront un cadeau lors du retrait du dossard, ainsi qu’un repas chaud après l’arrivée.. Tout public

Dimanche 2023-07-09 à 09:00:00 ; fin : 2023-07-09 14:00:00. 0 EUR.

2A rue des Proyes Parking de la Piscine

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



This event is governed by the FFA sports rules for off-stage events.

Nordic?Trail 10 km, 500 m difference in altitude, 1st start 9:30 am

Nordic?Trail 20 km, 1000 m of ascent, 1st start 9h00

Nordic’Trail 40 km, 2200 m of ascent, 1st departure 8h00

Nordic Walking 10km, 500 m of ascent, start at 9:40 am

The start and finish will take place on the parking lot of the swimming pool, the registrations are done online following this link: https://www.nordictraillabresse.fr/inscriptions/ before Saturday, July 08, 2023 at 2:30 pm, with medical certificate or license downloadable on your account Njuko.

Registration on site is possible from 3pm to 6pm and on Sunday from 7am.

Number collection on Saturday 08 July from 3pm to 6pm at the Halle des Congrès (swimming pool) and on Sunday 09 July, from 7am to 9.20am at the Halle des Congrès (swimming pool).

Your file must be complete when you pick up your bib. To do so, you can upload your CM on your Njuko account.

The results will be announced at 11:30am (10km) / 2pm (20 and 40km) on the start/finish site. All participants will receive a gift when they pick up their number, as well as a hot meal after the finish.

Este evento se rige por las reglas deportivas de la FFA para eventos fuera del escenario.

Nordic?Trail 10 km, 500 m de ascenso, 1ª salida 9.30 h

Nordic’Trail 20 km, 1000 m de ascenso, 1ª salida 9.00 am

Nordic’Trail 40 km, 2200 m de ascenso, 1ª salida 8.00 h

Nordic Walking 10 km, 500 m de ascenso, salida 9.40 h

La salida y la meta tendrán lugar en el aparcamiento de la piscina. Las inscripciones pueden realizarse en línea siguiendo este enlace: https://www.nordictraillabresse.fr/inscriptions/ antes del sábado 08 de julio 2023 a las 14h30, con certificado médico o licencia descargable en su cuenta Njuko.

Las inscripciones in situ son posibles de 15h a 18h y el domingo a partir de las 7h.

Recogida de dorsales el sábado 08 de julio de 15h a 18h en la Halle des Congrès (piscina) y el domingo 09 de julio de 7h a 9h20 en la Halle des Congrès (piscina).

Su expediente debe estar completo cuando recoja su dorsal. Para ello, puede cargar su CM en su cuenta Njuko.

Los resultados se darán a conocer a las 11.30 h (10 km) / 14 h (20 y 40 km) en el lugar de salida/llegada. Todos los participantes recibirán un obsequio al recoger su dorsal, así como una comida caliente tras la llegada.

Diese Veranstaltung unterliegt den sportlichen Regeln der FFA für Veranstaltungen außerhalb des Stadions.

Nordic?Trail 10 km, 500 m Höhenunterschied, 1. Start 9.30 Uhr

Nordic?Trail 20 km, 1000 m Höhenunterschied, 1. Start 9.00 Uhr

Nordic’Trail 40 km, 2200 m Höhenunterschied, 1. Start 8.00 Uhr

Nordic Walking 10 km, 500 m Höhenunterschied, Start 9.40 Uhr

Start und Ziel befinden sich auf dem Parkplatz des Schwimmbads,die Anmeldung erfolgt online unter folgendem Link: https://www.nordictraillabresse.fr/inscriptions/ vor Samstag, den 08. Juli 2023 um 14:30 Uhr, mit ärztlichem Attest oder Lizenz, die Sie auf Ihr Njuko-Konto herunterladen können.

Anmeldungen vor Ort sind von 15:00 bis 18:00 Uhr und am Sonntag ab 7:00 Uhr möglich.

Abholung der Startnummern am Samstag, den 08. Juli, von 15 bis 18 Uhr in der Halle des Congrès (Schwimmbad) und am Sonntag, den 09. Juli, von 7 bis 9.20 Uhr in der Halle des Congrès (Schwimmbad).

Ihre Unterlagen müssen bei der Abholung der Startnummer vollständig sein. Um dies zu tun, können Sie Ihre CM auf Ihr Njuko-Konto hochladen.

Die Ergebnisse werden um 11:30 Uhr (10 km) / 14:00 Uhr (20 und 40 km) auf dem Start-/Zielgelände bekannt gegeben. Alle Teilnehmer erhalten ein Geschenk bei der Abholung der Startnummer sowie eine warme Mahlzeit nach dem Zieleinlauf.

