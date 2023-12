Marché de Pâques 2a Rue de l’Église Stundwiller, 10 mars 2024, Stundwiller.

Stundwiller Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 10:00:00

fin : 2024-03-10 18:00:00

Créations artisanales et originales ainsi qu’une démonstration de vannerie sont à découvrir sur ce marché de Pâques !.

0 EUR.

2a Rue de l’Église

Stundwiller 67250 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-22 par Office de tourisme de l’Alsace Verte