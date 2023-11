Le petit dernier – Olivier de Benoist 2A Route de Villeneuve Condé-sur-Vire, 20 janvier 2024, Condé-sur-Vire.

Condé-sur-Vire,Manche

L’association « Marigny Évenement » vous donne rendez-vous le 20 janvier prochain à la salle « Condé Espace » de Condé-sur-Vire pour le spectacle « Le petit dernier » – Un one-man-show de l’artiste/humoriste Olivier de Benoist ..

2A Route de Villeneuve

Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie



The « Marigny Évenement » association invites you to the « Condé Espace » venue in Condé-sur-Vire on January 20 for the show « Le petit dernier » – a one-man show by artist/humorist Olivier de Benoist.

La asociación « Marigny Évenement » le espera el 20 de enero en el teatro « Condé Espace » de Condé-sur-Vire para asistir al espectáculo « Le petit dernier », unipersonal del artista y humorista Olivier de Benoist.

Der Verein « Marigny Évenement » lädt Sie am 20. Januar in den Saal « Condé Espace » in Condé-sur-Vire ein, um die Vorstellung « Le petit dernier » zu sehen – eine One-Man-Show des Künstlers/Humoristen Olivier de Benoist .

