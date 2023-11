Super Trouper for ABBA 2A Route de Villeneuve Condé-sur-Vire, 19 janvier 2024, Condé-sur-Vire.

Condé-sur-Vire,Manche

L’association « Marigny Évenement » vous donne rendez-vous le 19 janvier prochain à la salle « Condé Espace » de Condé-sur-Vire pour le concert « Super Trouper for ABBA »..

2024-01-19 20:30:00 fin : 2024-01-19 . .

2A Route de Villeneuve

Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie



The « Marigny Évenement » association invites you to the « Condé Espace » hall in Condé-sur-Vire on January 19 for the « Super Trouper for ABBA » concert.

La asociación « Marigny Évenement » le espera el 19 de enero en la sala « Condé Espace » de Condé-sur-Vire para el concierto « Super Trouper for ABBA ».

Der Verein « Marigny Évenement » lädt Sie am 19. Januar in den Saal « Condé Espace » in Condé-sur-Vire ein, um das Konzert « Super Trouper for ABBA » zu besuchen.

