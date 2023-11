Spectacle > La guerre des sexes 2A Route de Villeneuve Condé-sur-Vire, 10 novembre 2023, Condé-sur-Vire.

Condé-sur-Vire,Manche

Rendez-vous le 10 novembre prochain à la salle « Condé Espace » de Condé-sur-Vire pour assister au spectacle « La guerre des sexes », une comédie culte et coquine de Pascal GREGOIRE aux 800 000 spectateurs.

Présentation.

Si le sexe est le ciment du couple, ça va être un beau chantier…

Après 5 ans de vie commune, rien ne va plus entre Anne-Laure et Pierre: « Si nous ne réagissons pas rapidement, notre couple va droit dans le mur ».

Ancien animateur dans un club de vacances, Pierre est un adulescent qui refuse de rentrer dans le système. Il rêve d’écrire « LA PIECE » de théâtre qui va le faire connaître. Mais sa journée type se résume entre glandouille, console de jeu, sites pornos et poker en ligne, le tout en caleçon. Un vrai cadeau…

Anne-Laure, la trentaine flamboyante, travaille dans un service juridique d’une grande entreprise. Working-girl prise dans la tourmente d’une vie professionnelle, elle est consciente qu’elle a quelque peu dû sacrifier son couple au profit de ses propres ambitions.

Même si tous les opposent et qu’ils ont l’habitude de chacun défendre leur territoire, ils n’en demeurent pas moins très amoureux. Épaulée par sa meilleure amie, Isabelle une sexologue nymphomane, elle décide de reprendre son couple en main et redonner un nouveau souffle à leur libido en berne.

Elle va donc utiliser toutes les cartes dont elle dispose pour reconstruire son couple. Entre « l’adulescent » et la working-girl, la guerre des sexes commence…

Conseillé pour un public adulte comédie à partir de 16 ans..

2023-11-10 20:30:00 fin : 2023-11-10 . .

2A Route de Villeneuve

Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie



Join us at Condé-sur-Vire’s « Condé Espace » on November 10 for « La guerre des sexes », Pascal GREGOIRE’s cult comedy which has already attracted 800,000 spectators.

Presentation.

If sex is the glue that binds a couple together, we’re in for a real treat…

After 5 years of living together, Anne-Laure and Pierre have come to blows: « If we don’t react quickly, our relationship is going to go straight up the wall ».

A former vacation club leader, Pierre is a teenager who refuses to fit into the system. He dreams of writing « THE PIECE » that will make him a household name. But his typical day consists of idleness, games consoles, porn sites and online poker, all in his underpants. A real gift…

Anne-Laure, in her flamboyant thirties, works in the legal department of a major corporation. A working girl caught up in the turmoil of her professional life, she’s well aware that she’s had to sacrifice her relationship for the sake of her own ambitions.

Even though they’re on opposite sides of the fence and used to defending their own territory, they’re still very much in love. Supported by her best friend, Isabelle, a sexologist and nymphomaniac, she decides to take her relationship back in hand and breathe new life into their flagging libido.

She’s going to use every card at her disposal to rebuild her relationship. Between the « adulescent » and the working girl, the war of the sexes begins…

Recommended for adult audiences, ages 16 and up.

Únase a nosotros el 10 de noviembre en el teatro « Condé Espace » de Condé-sur-Vire para asistir a « La guerre des sexes », la comedia de culto de Pascal GREGOIRE con 800.000 espectadores.

Presentación.

Si el sexo es el pegamento que une a una pareja, estamos ante un auténtico espectáculo…

Después de 5 años juntos, nada va bien entre Anne-Laure y Pierre: « Si no reaccionamos rápidamente, nuestra relación se irá al garete ».

Antiguo animador de un club de vacaciones, Pierre es un adolescente que se niega a encajar en el sistema. Sueña con escribir la obra de teatro que le hará famoso. Pero su día a día consiste en holgazanear, jugar a la videoconsola, visitar páginas porno y jugar al póquer en línea, todo ello en calzoncillos. Un verdadero don…

Anne-Laure, treintañera extravagante, trabaja en el departamento jurídico de una gran empresa. Trabajadora atrapada en la vorágine de su vida profesional, es consciente de que ha tenido que sacrificar un poco su relación en favor de sus propias ambiciones.

Puede que estén en lados opuestos de la valla y acostumbrados a defender su propio territorio, pero siguen estando muy enamorados. Apoyada por su mejor amiga, Isabelle, sexóloga y ninfómana, decide retomar las riendas de su relación e insuflar nueva vida a su decaída libido.

Así que utiliza todas las cartas a su alcance para reconstruir su relación. Entre la « adulescente » y la trabajadora, comienza la guerra de los sexos…

Recomendada para público adulto. Comedia para mayores de 16 años.

Treffen Sie sich am 10. November im Saal « Condé Espace » in Condé-sur-Vire, um die Aufführung « Der Krieg der Geschlechter » zu sehen, eine freche Kultkomödie von Pascal GREGOIRE mit 800.000 Zuschauern.

Präsentation.

Wenn Sex der Kitt ist, der ein Paar zusammenhält, wird das eine schöne Baustelle sein…

Nach fünf gemeinsamen Jahren ist zwischen Anne-Laure und Pierre nichts mehr in Ordnung: « Wenn wir nicht schnell reagieren, wird unsere Beziehung gegen die Wand gefahren.

Pierre, ein ehemaliger Animateur in einem Ferienclub, ist ein Teenager, der sich weigert, sich in das System einzufügen. Er träumt davon, ein Theaterstück zu schreiben, das ihn bekannt machen wird. Aber sein typischer Tag besteht aus Faulenzen, Spielkonsolen, Pornoseiten und Online-Poker, und das alles in Unterhosen. Ein wahres Geschenk…

Anne-Laure, Mitte 30, arbeitet in der Rechtsabteilung eines großen Unternehmens. Sie ist sich bewusst, dass sie ihre Ehe für ihre eigenen Ambitionen geopfert hat.

Obwohl sie gegensätzlicher nicht sein könnten und jeder sein Revier zu verteidigen pflegt, sind sie dennoch sehr verliebt. Mit der Unterstützung ihrer besten Freundin, der nymphomanischen Sexologin Isabelle, beschließt sie, ihre Beziehung wieder in den Griff zu bekommen und ihrer schwächelnden Libido neuen Schwung zu verleihen.

Sie nutzt alle ihr zur Verfügung stehenden Karten, um ihre Beziehung wieder aufzubauen. Zwischen dem « Adoleszenten » und dem « Working-Girl » beginnt der Krieg der Geschlechter…

Empfohlen für ein erwachsenes Publikum Komödie ab 16 Jahren.

