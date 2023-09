« Bon débarras » à Condé-sur-Vire 2A Route de Villeneuve Condé-sur-Vire, 3 octobre 2023, Condé-sur-Vire.

Villes en Scène « Bon débarras » – une identité, un style et une énergie magnifiquement servis par la polyvalence des musiciens, salle condé espace.

Chansons Folk – Québec

« Bon Débarras » est le fruit de la rencontre de trois artistes québécois issus des milieux de la musique, de la danse et de la poésie. Multi instrumentistes, ils allient harmonieusement guitare, banjo, violon, mandoline, harmonica, guimbarde et ukulélé, rythmiquement soutenus par la podorythmie et le cajón.

Dans ce nouveau spectacle, inspiré de leur dernier album Repères, les compositions sont essentiellement originales, imprégnées de poésie, de sonorités urbaines et des racines profondes des Premières Nations.

« Bon Débarras » chante des repères identitaires, géographiques, linguistiques, culturels, mais aussi des repères intérieurs, qui se sont forgés au fil des rencontres, des voyages et des expériences de vie. Le trio ancre solidement sa musique dans les traditions québécoises mais la teinte aussi d’un peu d’ailleurs pour toujours en ressortir avec une énergie et un mouvement qui font taper du pied et appellent irrésistiblement à la danse !

« Repères, de Bon Débarras : une décennie à marquer le paysage trad. » Ici Musique

Réservation au 02 33 77 87 39. Ouverture de la billetterie 30 min. avant le spectacle..

2023-10-03 20:30:00 fin : 2023-10-03 21:45:00. .

Villes en Scène « Bon débarras » – an identity, a style and an energy magnificently served by the versatility of the musicians, salle condé espace.

Folk Songs – Quebec

« Bon Débarras » is the fruit of a meeting between three Quebec artists from the worlds of music, dance and poetry. Multi-instrumentalists, they harmoniously combine guitar, banjo, fiddle, mandolin, harmonica, Jew’s harp and ukulele, rhythmically supported by podorhythm and cajon.

In this new show, inspired by their latest album Repères, the compositions are essentially original, imbued with poetry, urban sounds and the deep roots of the First Nations.

« Bon Débarras » sings of identity, geography, language and culture, as well as inner references forged through encounters, travel and life experiences. The trio’s music is firmly rooted in Quebec traditions, but with a hint of other cultures, and always with a foot-tapping energy and movement that’s irresistibly danceable!

« Repères, de Bon Débarras: a decade of making their mark on the trad landscape Ici Musique

Reservations on 02 33 77 87 39. Box office opens 30 min. before showtime.

Villes en Scène « Bon débarras » – una identidad, un estilo y una energía magníficamente servidos por la versatilidad de los músicos, salle condé espace.

Canciones populares – Quebec

« Bon Débarras » es el fruto del encuentro de tres artistas quebequeses procedentes del mundo de la música, la danza y la poesía. Multiinstrumentistas, combinan armoniosamente guitarra, banjo, violín, mandolina, armónica, arpa judía y ukelele, apoyados rítmicamente por el podorritmo y el cajón.

En este nuevo espectáculo, inspirado en su último álbum Repères, las composiciones son esencialmente originales, impregnadas de poesía, sonidos urbanos y las profundas raíces de las Primeras Naciones.

« Bon Débarras » canta a la identidad, la geografía, la lengua y la cultura, pero también a las referencias interiores forjadas a través de encuentros, viajes y experiencias vitales. La música del trío está firmemente arraigada en la tradición quebequesa, pero con un toque del resto del mundo, y el resultado es una energía y un movimiento que te harán bailar y mover los pies

« Repères », de Bon Débarras: una década dejando huella en la escena de la música tradicional Ici Musique

Reserva en el 02 33 77 87 39. La taquilla abre 30 minutos antes del espectáculo.

Villes en Scène « Bon débarras » – eine Identität, ein Stil und eine Energie, die von der Vielseitigkeit der Musiker wunderbar bedient werden, salle condé espace.

Chansons Folk – Québec

« Bon débarras » ist das Ergebnis der Begegnung von drei Künstlern aus Québec, die aus den Bereichen Musik, Tanz und Poesie stammen. Als Multiinstrumentalisten verbinden sie harmonisch Gitarre, Banjo, Geige, Mandoline, Mundharmonika, Maultrommel und Ukulele, rhythmisch unterstützt von Podorythmie und Cajón.

In dieser neuen Show, die von ihrem letzten Album Repères inspiriert ist, sind die Kompositionen hauptsächlich Eigenkompositionen, die von Poesie, urbanen Klängen und den tiefen Wurzeln der First Nations geprägt sind.

« Bon Débarras » singt von identitätsstiftenden, geografischen, sprachlichen und kulturellen, aber auch von inneren Orientierungspunkten, die sich durch Begegnungen, Reisen und Lebenserfahrungen herausgebildet haben. Das Trio verankert seine Musik fest in den Traditionen Québecs, färbt sie aber auch ein wenig anderswo ein, um immer wieder mit einer Energie und Bewegung hervorzutreten, die die Füße zum Stampfen bringt und unwiderstehlich zum Tanzen auffordert!

« Repères, de Bon Débarras: Ein Jahrzehnt, das die Trad-Landschaft prägt » Hier Musik

Reservierung unter 02 33 77 87 39. Öffnung des Kartenverkaufs 30 Min. vor der Aufführung.

