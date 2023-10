Soirée japonnaise – spécial ados 2a Le Presbytère Marchésieux, 17 novembre 2023, Marchésieux.

Marchésieux,Manche

[SOIREE ADOS ]

Nous organisons une soirée ados sur le thème du japon au centre de loisirs de Marchésieux .

Tarif :3€

Inscription au plus tard le mercredi 15 novembre à evsfamillesruralesmarchus@gmail.com.

2023-11-17 18:30:00 fin : 2023-11-17 22:00:00. .

2a Le Presbytère

Marchésieux 50190 Manche Normandie



[TEEN PARTY ]

We are organising a teenagers’ evening on the theme of Japan at the Marchésieux leisure center.

Price: 3?

Registration by Wednesday November 15 at evsfamillesruralesmarchus@gmail.com

[NOCHE PARA ADOLESCENTES]

Organizamos una velada para adolescentes sobre el tema de Japón en el centro de ocio Marchésieux.

Precio: 3?

Inscripciones hasta el miércoles 15 de noviembre en evsfamillesruralesmarchus@gmail.com

[ABEND FÜR JUGENDLICHE ]

Wir organisieren einen Abend für Teenager zum Thema Japan im Freizeitzentrum von Marchésieux.

Preis :3?

Anmeldung bis spätestens Mittwoch, den 15. November unter evsfamillesruralesmarchus@gmail.com

Mise à jour le 2023-10-28 par Côte Ouest Centre Manche