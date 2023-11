SPECTACLE LES CONTES DE L’ARBRE NOËL 2A Grand’Rue Rombas, 16 décembre 2023, Rombas.

Rombas,Moselle

Compagnie Aboudbras Conte. Dès 5 ans.

Afin de mettre de l’émerveillement dans le cœur des petits et des grands, la compagnie Aboudbras vous invite à entrer dans la magie de Noël avec leur spectacle « Les Contes de l’Arbre Noël » .

Le spectacle présente différents contes et légendes autour du sapin, Roi de la forêt, qui est devenu l’arbre emblématique de Noël. Pourtant cet arbre était autrefois déconsidéré.

Laissez-vous porter par la lumière de l’Arbre Noël et écoutez contes et légendes sous le grand sapin, pour vous réchauffer dans la nuit de l’hiver !. Enfants

Samedi 2023-12-16 15:00:00 fin : 2023-12-16 . 0 EUR.

2A Grand’Rue

Rombas 57120 Moselle Grand Est



Compagnie Aboudbras Storytelling. Ages 5 and up.

To fill the hearts of young and old alike with wonder, the Aboudbras company invites you to enter into the magic of Christmas with their show « Les Contes de l?Arbre Noël » (Tales from the Christmas Tree).

The show presents various tales and legends about the fir tree, King of the forest, which has become the emblematic tree of Christmas. Yet this tree was once discredited.

Let yourself be carried away by the light of the Christmas Tree and listen to tales and legends under the big fir tree, to warm you up in the winter night!

Compagnie Aboudbras Cuentacuentos. A partir de 5 años.

Para llenar de asombro los corazones de grandes y pequeños, la compañía Aboudbras le invita a adentrarse en la magia de la Navidad con su espectáculo « Les Contes de l’Arbre Noël » (Los Cuentos del Árbol de Navidad).

El espectáculo presenta diversos cuentos y leyendas sobre el abeto, rey del bosque, que se ha convertido en el árbol emblemático de la Navidad. Sin embargo, en el pasado, este árbol era menospreciado.

Déjese llevar por la luz del Árbol de Navidad y escuche cuentos y leyendas bajo el gran abeto, ¡para entrar en calor en la noche de invierno!

Compagnie Aboudbras Märchen. Ab 5 Jahren.

Um die Herzen von Groß und Klein zum Staunen zu bringen, lädt Sie die Compagnie Aboudbras mit ihrer Aufführung « Les Contes de l’Arbre Noël » (Die Märchen des Weihnachtsbaums) in die Magie der Weihnachtszeit ein.

Die Aufführung präsentiert verschiedene Märchen und Legenden rund um die Tanne, den König des Waldes, der zum Symbolbaum von Weihnachten geworden ist. Dennoch wurde dieser Baum früher in Verruf gebracht.

Lassen Sie sich vom Licht des Weihnachtsbaums tragen und lauschen Sie den Märchen und Legenden unter der großen Tanne, um sich in der Winternacht aufzuwärmen!

