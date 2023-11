CONTE HISTOIRES D’HIVER FÉERIE D’HIVER 2A Grand’Rue Rombas, 9 décembre 2023, Rombas.

Rombas,Moselle

Voyagez dans le monde merveilleux de l’hiver et des animaux du froid en savourant des histoires, contes et comptines qui réchauffent.

Gratuit sur inscription – à partir de 4 ans. Enfants

Samedi 2023-12-09 10:30:00 fin : 2023-12-09 11:30:00. 0 EUR.

2A Grand’Rue

Rombas 57120 Moselle Grand Est



Journey into the wonderful world of winter and cold weather animals as you enjoy warming stories, tales and nursery rhymes.

Free with registration – ages 4 and up

Adéntrate en el maravilloso mundo del invierno y los animales del frío mientras disfrutas de cálidas historias, cuentos y rimas infantiles.

Gratis con inscripción – a partir de 4 años

Reisen Sie in die wunderbare Welt des Winters und der Tiere der Kälte und genießen Sie wärmende Geschichten, Märchen und Reime.

Kostenlos mit Anmeldung – ab 4 Jahren

