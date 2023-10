CHOCO-CINÉ : LEO DA VINCI : MISSION MONA LISA 2A Grand’Rue Rombas, 8 novembre 2023, Rombas.

Rombas,Moselle

Leo Da Vinci, un jeune inventeur italien, entreprend avec ses amis, Lorenzo et Lisa, un voyage qui les mènera sur la route de pirates à la recherche d’un trésor englouti.

Á partir de 6 ans. Enfants

Mercredi 2023-11-08 14:00:00 fin : 2023-11-08 15:30:00. 0 EUR.

2A Grand’Rue

Rombas 57120 Moselle Grand Est



Leo Da Vinci, a young Italian inventor, and his friends Lorenzo and Lisa embark on a journey that takes them on a pirate trail in search of sunken treasure.

From age 6

Leo Da Vinci, un joven inventor italiano, emprende con sus amigos Lorenzo y Lisa un viaje que les lleva tras la pista de un pirata en busca de un tesoro hundido.

A partir de 6 años

Leo Da Vinci, ein junger italienischer Erfinder, begibt sich mit seinen Freunden Lorenzo und Lisa auf eine Reise, die sie auf die Route von Piraten führt, die nach einem versunkenen Schatz suchen.

Áb 6 Jahren

