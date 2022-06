29ème Triathlon de l’Omois Château-Thierry, 4 septembre 2022, Château-Thierry.

29ème Triathlon de l’Omois

Avenue Jules Lefèvre Château-Thierry Aisne

2022-09-04 08:30:00 – 2022-09-04 21:00:00

Château-Thierry

Aisne

39 Parcours: Natation: départ à 750 m en amont du parc à vélo Vélo: 1 boucle de 25 km. DRAFTING INTERDIT Course à pied: 1 boucle de 5 km au bord de Marne-Arrivée avenue Jules LEFEVRE voir programme et détails. Inscription obligatoire et uniquement en ligne sur le site : https://www.njuko.net/triathlon-de-l-omois-2022/select_competition

tcomois@free.fr +33 6 77 81 19 70

