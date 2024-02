29ème salon toutes collections Salle de la maison du temps libre Thaon, dimanche 18 février 2024.

29ème salon toutes collections Salle de la maison du temps libre Thaon Calvados

Plongez dans l’univers fascinant de la collection, avec des ventes, des bourses d’échanges et des expositions qui raviront les passionnés de tous horizons.

Venez découvrir une multitude d’objets rares et précieux, des timbres aux pièces de monnaie en passant par les cartes postales, les miniatures et bien plus encore. Que vous soyez un collectionneur chevronné ou simplement curieux, vous trouverez certainement des trésors à ajouter à votre collection.

Restauration sur place (réservation obligatoire)

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 09:00:00

fin : 2024-02-18 17:00:00

Salle de la maison du temps libre 13 Grande Rue

Thaon 14610 Calvados Normandie

L’événement 29ème salon toutes collections Thaon a été mis à jour le 2024-02-09 par OT Caen la Mer