Bourges Cher Manifestation culturelle organisée par les 3 clubs Lions de Bourges au profit de la lutte contre la cécité. L’invité d’honneur sera NEP, artiste français, street-artiste de la région Centre-Val de Loire.

Fermeture du salon le samedi 7 mai à 18h. 29ème Salon International arts et peinture de Bourges http://salon-arts-et-peinture-de-bourges.fr/ Manifestation culturelle organisée par les 3 clubs Lions de Bourges au profit de la lutte contre la cécité. L’invité d’honneur sera NEP, artiste français, street-artiste de la région Centre-Val de Loire.

Fermeture du salon le samedi 7 mai à 18h. Lions Club de Bourges

