Dormans Marne Dormans Le Cercle Historique et Culturel Dormaniste vous invite à son 29ème Salon de Printemps qui se tiendra au Moulin d’en Haut à Dormans, du jeudi 5 mai au dimanche 22 mai 2022. Entrée libre du jeudi au dimanche de 14h30 à 18h30. Ce salon sera présidé par l’artiste peintre, Martine DINET et par son Invité d’Honneur, la sculptrice, Suzy DOCQUIER. jaccaries@hotmail.fr +33 3 26 58 85 46 Le Moulin d’en Haut 4 rue du Moulin Dormans

