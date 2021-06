29ème Saison des Grâces La Ferme du bonheur, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Nanterre.

29ème Saison des Grâces

du samedi 3 juillet au dimanche 29 août à La Ferme du bonheur

L’été à la Ferme du Bonheur… Où tout, tout, tout ce qui nourrit la programmation de l’année se rassemble avec une densité exceptionnelle, enrichi par des activités singulières… où l’activité agricole est à son acmé… où le paysage que nous -et vous- avons créé, qu’on croirait irréel, est de plus en plus beau, de plus en plus Rural, de plus en plus rassérénant, de plus en plus poétique… là, en plein coeur de « l’hyper urbain », entre le quartier d’affaires de la Défense, l’échangeur A14/A86/N186, les cités HLM… Notre existence depuis bientôt trente ans atteste autant de notre détermination que de l’adhésion de notre public, de NOS publics… ce que nous résumons depuis toujours en devise : notre optimisme activiste !!! Et ce n’est toujours pas la calamité sanitaire actuelle qui en aura raison, loin s’en faut ! L’an passé, nous avons réussi à organiser quelques unes de nos légendaires fêtes électro, certes minimes, et tous les spectacles vivants se sont joués, fréquentés comme jamais tant cette notion d’ESSENTIEL n’est pas un vain mot. Cette année encore nous relançons les dés, avec encore et toujours des ajustements… des inventions ! Et vous serez comme toujours plus nombreux à assister aux merveilles des artistes que nous accueillons, à toutes les activités proposées…, à planter votre tente au Champs de la Garde pour participer aux travaux agricoles… … à la Fabrique du P.R.É. Insolite ? Atypique ? Baroque ? Dépaysant ? Pittoresque ? Original ? Extra-ordinaire ? Non, une humble parenthèse dans l’espace et le temps, un rare territoire de liberté, égalité, fraternité… de Bonheur ! Le programme en détail sur : [[http://www.lafermedubonheur.fr/](http://www.lafermedubonheur.fr/)](http://www.lafermedubonheur.fr/)

Tous les week-ends du 2 Juillet au 5 septembre 2021 : musiques, danses, cinémas, théâtres, arts, architectures, bains, gastronomies, transhumances, agricultures… FÊTES !!

La Ferme du bonheur 220 avenue de la République 92000 Nanterre Nanterre Quartier de la République Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

