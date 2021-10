Duerne Duerne Duerne, Rhône 29ème Randonnée des Chevreuils pédestre et VTT Duerne Duerne Catégories d’évènement: Duerne

Rhône

29ème Randonnée des Chevreuils pédestre et VTT Duerne, 17 octobre 2021, Duerne. 29ème Randonnée des Chevreuils pédestre et VTT 2021-10-17 08:00:00 08:00:00 – 2021-10-17 15:00:00 15:00:00 Salle des fêtes Rue des écoles

Duerne Rhône Duerne Rhône Randonnée pédestre (5,10,15, 20, 25 km). Parcours VTT de 8h à 12h30 : 23 et 37km. Ravitaillements sur chaque circuit. +33 6 29 40 34 72 http://www.cad-duerne.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-29 par OTI des Monts du Lyonnais

Détails Catégories d’évènement: Duerne, Rhône Autres Lieu Duerne Adresse Salle des fêtes Rue des écoles Ville Duerne lieuville 45.68441#4.52721