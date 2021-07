Montrond Montrond Jura, Montrond 29ème marché aux puces Montrond Montrond Catégories d’évènement: Jura

29ème marché aux puces Montrond, 1 août 2021-1 août 2021, Montrond. 29ème marché aux puces 2021-08-01 – 2021-08-01

Montrond Jura Montrond Ouvert à tous, professionnels et particuliers. Buffet, buvette. Entrée gratuite Renseignement : 06 45 17 49 81 ou 06 75 27 87 36 aux heures de repas.

Montrond