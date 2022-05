29ème marché aux puces Altkirch Altkirch Catégories d’évènement: Altkirch

Haut-Rhin

29ème marché aux puces Altkirch, 12 juin 2022, Altkirch. 29ème marché aux puces Altkirch

2022-06-12 – 2022-06-12

Altkirch Haut-Rhin Altkirch 0 EUR Grand marché aux puces, réservé aux particuliers, organisé par le LIONS’CLUB ALTKIRCH – SUNDGAU, au profit de ses oeuvres sociales. Buvette – Merguez – Frites – Sandwiches – Café Réception des exposants à partir de 6h Prix des places : 15 € les 5 mètres (avec une place parking pour le véhicule à côté de l’emplacement) Grand marché aux puces réservé aux particuliers. Buvette, merguez, frites, sandwiches, café… Grand marché aux puces, réservé aux particuliers, organisé par le LIONS’CLUB ALTKIRCH – SUNDGAU, au profit de ses oeuvres sociales. Buvette – Merguez – Frites – Sandwiches – Café Réception des exposants à partir de 6h Prix des places : 15 € les 5 mètres (avec une place parking pour le véhicule à côté de l’emplacement) Altkirch

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Altkirch, Haut-Rhin Autres Lieu Altkirch Adresse Ville Altkirch lieuville Altkirch Departement Haut-Rhin

Altkirch Altkirch Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/altkirch/

29ème marché aux puces Altkirch 2022-06-12 was last modified: by 29ème marché aux puces Altkirch Altkirch 12 juin 2022 Altkirch Haut-Rhin

Altkirch Haut-Rhin