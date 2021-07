Saint-Laurent-de-Neste Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées, Saint-Laurent-de-Neste 29ème Grand Prix de Tennis Saint-Laurent-de-Neste Saint-Laurent-de-Neste Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées Ce grand prix réunit chaque année plus de cent cinquante participants, de 7 à 77 ans, des non classés aux deuxièmes séries (jusqu’au classement 0), en simple comme en doubles.

Il est réputé pour sa très riche dotation (grâce aux nombreux sponsors partenaires du Club) et pour l’esprit convivial dans lequel il se déroule. Organisé par le Tennis Club de la Neste. tennisclubdelaneste@sfr.fr +33 6 72 10 85 94 dernière mise à jour : 2021-07-02 par

