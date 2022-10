29ème Fête des champignons Prailles-La Couarde Prailles-La Couarde Catégories d’évènement: Deux-Svres

29ème Fête des champignons

La Maison Peleboise 8h30 cueillettes en forêt de l’Hermitain

11h15 intermède musical

11h30 inauguration officielle

12h30 repas champêtre

14h30 – 16h30 Démonstration de cavage

15h Spectacle « Les charentaise de luxe » De 10h à 18h

Le coeur à la fête

Stands naturalistes

Marché artisanal et alimentaire

Animations enfants

Exposition

l’atelier « deuxième vie » Buvette et restauration rapide 29ème Fête des champignons

La Maison Peleboise – De 10h à 18h Exposition, cueillettes, spectacle, repas, stands naturalistes, animations enfants, marché. +33 6 72 20 10 04

