29ème fête de l’accordéon diatonique Espace Chevreul | Nanterre, 2 avril 2022, Nanterre.

29ème fête de l’accordéon diatonique

du samedi 2 avril au dimanche 3 avril à Espace Chevreul | Nanterre

**Le Grand Bal Trad** (samedi à partir de 20h30) avec : * Duo Nouat / Gallemard * Duo Pennec / Landreau * Rémi Geffroy Solo * Volska (Heim / Le Tron / Planche) **Stages d’accordéon diatonique** (samedi après-midi et dimanche) * stage d’INITIATION, avec Bruno Le Tron * niveau DÉBUTANTS, avec Quentin Gallemard et Pascale Rubens * niveau MOYENS, avec Lolita Delmonteil Ayral, Alain Pennec et Thierry Pinson * niveau CONFIRMÉS, avec Michaël Bideault et Rémi Geffroy * niveau MAÎTRISE, avec Cédric Pierini * stage JENE PUBLIC, avec Gaëlle Dos Santos **Stages de musique des Balkan** (samedi après-midi et dimanche) * tous niveaux, avec François Heim **Stages d’initiation aux danses traditionnelles** (samedi après-midi) * avec Ophélie _Le respect des consignes sanitaires est exigé pendant toute la durée des activités. Diato Trad exige la présentation d’un pass vaccinal pour accéder aux activités._

90,00 € pour les stages de 3 demi-journées, 10,00 € pour le bal trad

en partenariat avec Traddamus et la Mairie de Nanterre

Espace Chevreul | Nanterre 97 Avenue de la Liberté, 92000 Nanterre Nanterre Quartier de La Boule – Champs Pierreux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T18:00:00;2022-04-02T20:30:00 2022-04-02T23:59:00;2022-04-03T10:00:00 2022-04-03T12:30:00;2022-04-03T14:00:00 2022-04-03T18:30:00