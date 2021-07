29ème Festival international d’orgue Michelle Leclerc Sens, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Sens.

29ème Festival international d’orgue Michelle Leclerc 2021-07-18 – 2021-07-18 Place de la République Cathédrale Saint-Etienne

Sens Yonne

EUR Accueilli chaque année dans la magnifique cathédrale Saint-Etienne de Sens, le Festival International d’Orgue Michelle Leclerc ravive des airs classiques pour le plus grand plaisir de son auditoire.

Programme :

– 18 juillet : ouverture du festival par Luc Paganon. Compositeurs interprétés : Jan Pieterszoon SWEELINCK, Pierre DUMAGE, Dietrich BUXTEHUDE, Johann Sebastian BACH, Antoine CALVIÈRE, Astor PIAZZOLLA

– 8 août : Nicolas Bucher. Compositeurs interprétés : Jean-Baptiste LULLY FILS, Johann Sebastian BACH, Jean-Jacques BEAUVARLET-CHARPENTIER, Nicolas de GRIGNY

– 22 août : Jean Tubéry. Trio La Fenice aVenire : Jehanne AMZAL, soprano, Mathieu VALFRÉ, orgue, Jean TUBÉRY, flûtes & cornets. Au programme : Cornetto estivale ! (Musiques festives pour voix, cornet et orgue de la Lagune à la Tamise…), œuvres de FRESCOBALDI, MONTEVERDI, CARISSIMI, PURCELL, HAENDEL…

– 29 août : Javier Artigas. Musique espagnole et portugaise.

– 5 septembre : Thierry Mechler. Compositeurs interprétés : John DOWLAND, Pancrace ROYER, Johann Sebastian BACH, August HOMILIUS, Alexandre-Pierre-François BOELY, Felix MENDELSSOHN, et improvisation sur un poème d’Aloysius BERTRAND « L’ange et la fée ». Ce dernier concert sera retransmis sur écran géant.

evenement@grand-senonais.fr +33 3 86 95 67 87

