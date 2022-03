29ÈME COURSE DE CÔTES DE NEFFIÈS Neffiès Neffiès Catégories d’évènement: Hérault

Neffiès Hérault L’Association Sportive Automobile Montpellier Méditerranée présente, sous l’égide de la Fédération Française du Sport Automobile, avec le concours de la Ville de Neffiès, de la Communauté de Communes des Avant-Monts, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la 29ème édition de la Course de Côte de Neffiès. 150 voitures en catégorie Moderne et Véhicule Historique de Compétition sont attendues.

asa-montpellier@club-internet.fr +33 6 17 55 16 47 https://www.asa-montpellier.com/c-c-de-neffi%C3%A8s-2022/

Cette épreuve très prisée par les amateurs compte pour le Championnat de Ligue Sport Automobile Occitanie Méditerranée et la Coupe de France de la Montagne. Les vérifications administratives sont prévues le samedi après-midi. Les essais se dérouleront le lendemain en matinée et la course dès 13h30 le dimanche après-midi.

