29ÈME COURSE DE CÔTE DE NEFFIÈS Neffiès, 12 mars 2022, Neffiès.

29ÈME COURSE DE CÔTE DE NEFFIÈS Neffiès

2022-03-12 – 2022-03-13

Neffiès Hérault Neffiès

L’Association Sportive Montpellier Méditerranée organise les 12 et 13 mars 2022 avec le concours de la Ville de Neffiès et sous le patronage de la Communauté des Avants-Monts, la 29e édition de la course de côte de Neffiès.

Cette épreuve compte pour le Championnat ligue sport automobile Occitanie Méditerranée, le Challenge ASA Montpellier Méditerranée, la Coupe de France de la Montagne.

Neffiès , village de 1050 habitants du cœur d’Hérault va donc accueillir les 12 et 13 mars prochains les meilleurs amateurs régionaux de la discipline MODERNE et VHC

https://www.asa-montpellier.com/

