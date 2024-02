29ème Carrefour Européen du Patchwork et arts textiles. Sainte-Marie-aux-Mines, jeudi 12 septembre 2024.

29ème Carrefour Européen du Patchwork et arts textiles. Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Rendez-vous du 12 au 15 Septembre 2024 pour l’événement textile incontournable en Europe et dans le monde avec une exposition de plus de 1000 œuvres textiles, un espace commercial, des cours, des conférences…

Considérez depuis sa création en 1994 comme l’un des 3 plus grands événements mondiaux par les passionnés, le Carrefour Européen du Patchwork propose tous les ans un large éventail d’œuvres textiles allant du Patchwork à la broderie, en passant par le mixed media, la teinture, le crochet et la dentelle toutes les écoles de l’art textile se retrouvent pour 4 jours de frénésie.

Vivez une expérience culturelle unique autour des arts textiles en Val d’Argent ! Du 12 au 15 Septembre 2024, le Carrefour Européen du Patchwork vous donne rendez-vous pour découvrir 39 expositions réparties dans les 17 sites du Val d’Argent !

Un événement international à ne pas manquer.

Le Carrefour a le plaisir d’accueillir chaque année des visiteurs du monde entier. Cette manifestation d’envergure internationale est devenue au fil des années, l’événement de référence dans le domaine du patchwork traditionnel, contemporain et de l’art quilt.

Les villages du Val d’Argent ouvriront leurs plus beaux lieux du 12 au 15 Septembre 2024 et accueilleront ainsi un festival de couleurs et de matières inoubliables, avec plus de 39 expositions d’artistes internationaux répartis dans plus de 17 lieux d’exposition dans les 4 villages de Sainte-Marie-aux-Mines, Sainte-Croix-aux-Mines, Lièpvre et Rombach-le-Franc.

L’espace commercial est également l’un des points de rencontre inévitables on y fait le plein de tissus, d’idées, de matériel et on découvre les dernières tendances auprès des professionnels du secteur.

De nombreux cours proposés par des artistes internationaux et deux séminaires sur 4 jours offrent également la possibilité d’échanger avec les artistes et d’apprendre de nouvelles techniques qui sait, peut-être que nos professeurs vous dévoileront tous leurs secrets de fabrication au gré d’un atelier ?

Existe des tarifs pour les groupes.

Entrée espace commercial et espace créateur gratuit. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-12 09:00:00

fin : 2024-09-15 18:00:00

5 rue Kroeber Imlin

Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est contact@patchwork-europe.eu

