29e Université d’automne de la LDH sur le thème « Le social dans quel état ? » Espace Reuilly Paris, 25 novembre 2023, Paris.

Du samedi 25 novembre 2023 au dimanche 26 novembre 2023 :

dimanche

de 09h00 à 16h45

samedi

de 09h00 à 18h00

.Public adolescents adultes. payant

– Pour les deux jours : Tarif plein 24 euros / Tarif réduit 12 euros

– Pour un jour : Tarif plein 12 euros / Tarif réduit 6 euros

Tarif réduit réservé aux étudiantes et étudiants ou moins de 25 ans ou personne résidant hors IDF ou sans emploi.

La LDH vous invite à participer à sa 29e Université d’automne sur le thème « Le social dans quel état ? », les samedi 25 et dimanche 26 novembre 2023 à l’espace Reuilly (Paris 12). Cette université d’automne s’attachera à présenter les conséquences de la dominance du capitalisme financier sur ce qu’est présentement l’Etat social et analyser comment cela nourrit les discours de l’extrême droite.

Ce qu’on appelle Etat social est le

résultat d’un long processus qui est loin d’être linéaire. À la sortie

de la Seconde Guerre mondiale, il est introduit dans les textes

fondamentaux et surtout mis en œuvre en Italie, en Allemagne, en

Grande-Bretagne… et en France. On a là un mouvement général dans les

pays se (re)construisant comme économie de marché. Ce choix est théorisé

comme réponse à la montée du fascisme dans l’entre-deux guerres

mondiales et comme élément de la compétition qui se joue alors avec le

bloc soviétique.

Si l’on se place dans

une perspective de long terme, l’Etat social s’inscrit comme une des

réponses aux luttes et aspirations sociales qui ont couru tout au long

des XIXe et XXe siècles. Ces combats ont été

progressivement consacrés dans les avancées des droits et dans

l’extension des domaines d’intervention de l’Etat qui a pris le pas sur

la charité et l’assistance. Cela a permis de non seulement faire face

aux risques de la vie mais aussi d’assurer à toutes et tous

l’effectivité et l’égal accès à un ensemble de droits fondamentaux.

La Constitution française de 1946, en affirmant que la France est une « République indivisible, laïque, démocratique et sociale »,

consacre clairement l’Etat social comme un des piliers sur lesquels

elle est désormais bâtie, liant sans les hiérarchiser les quatre

qualificatifs. Le préambule décrit explicitement les droits sociaux

qu’elle garantit.

Parler de l’Etat

social, c’est traiter du rôle qu’il joue, au niveau central comme

territorial, pour l’effectivité des droits fondamentaux avec ses trois

piliers indissociables : le droit du travail, la protection sociale et

les services publics. C’est mettre en perspective une longue période, où

les droits se généralisaient à toute la population et couvraient de

nouveaux domaines, avec les dernières décennies qui voient simultanément

une poursuite de leur extension dans certains domaines et dans d’autres

des remises en question de droits qui paraissaient acquis tandis que

s’accentuent les dégâts liés au néolibéralisme avec l’extension des

précarisations et des vulnérabilités sociales et la remise en cause de

la démocratie sociale.

Cet

affaiblissement de l’Etat social traduit l’accroissement de la part des

revenus rémunérant le capital au détriment des revenus du travail et

donc du financement de la redistribution. Les nouvelles formes

d’insécurités sociales, en particulier du fait de privatisations et de

dégradations des services publics, font reculer l’accès pour toutes et

tous à des droits d’égale qualité.

Aujourd’hui

comme hier, les luttes et les aspirations sociales produisent des

résistances qui font que la redistribution et les dépenses socialisées

représentent toujours une utilisation importante et légitime de la

richesse produite. Les revendications sociales continuent de porter la

demande d’une redistribution qui assure l’accès effectif aux droits pour

toutes et tous.

La phrase fameuse de Denis Kessler, vice-président du Medef en 2007, appelant à « défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la Résistance » est encore loin d’être entrée dans les faits. Mais les dégâts faits sont plus que préoccupants.

Ils

impliquent des réponses systémiques si l’on veut préserver et conforter

l’universalité des droits aujourd’hui menacée et faire face aux défis

de notre époque. Et aussi si l’on veut combattre la réponse de l’extrême

droite qui propose une toute autre direction, celle d’une société où

l’on pallierait les insuffisances de la redistribution par la

restriction des libertés et par l’exclusion de l’accès aux droits sur

les critères d’une identité, d’une origine, d’un statut, une réponse qui

met au premier plan la guerre entre les populations vulnérables et

celles encore plus vulnérables.

* * *

Cette

université d’automne s’attachera à présenter les conséquences de la

dominance du capitalisme financier sur ce qu’est présentement l’Etat

social et analyser comment cela nourrit les discours de l’extrême

droite.

Mais il ne s’agit pas de se

contenter de dénoncer ou de déplorer : en effet des résistances se

développent, des alternatives progressistes aux politiques néolibérales

se dessinent, souvent au plan local mais aussi au plan international. À

côté de l’Etat central, la diversité des territoires, du niveau local au

niveau européen, suscite des modalités nouvelles et innovantes de

solidarité. Nous souhaitons faire en sorte que cette dimension soit

présente dans chacune des tables rondes de cette université d’automne.

Il s’agit ainsi de dessiner des perspectives articulant la lutte contre

le néolibéralisme et l’extrême droite dans une approche systémique qui

combine la défense d’un Etat social qui resterait « universel » et «

effectif », l’extension des communs et la lutte contre le dérèglement

climatique. Autrement dit penser la redistribution et le partage et non

l’un à l’exclusion de l’autre.

Samedi 25 novembre

[9h-9h30] Ouverture

Accueil par Emmanuelle Pierre-Marie, maire du 12e arrondissement de Paris

Présentation succincte de l’Université d’automne et de son programme

[9h30-12h30] Introductions

Intervention 1 : Les sources philosophiques de l’Etat social



Intervention 2 : Les sources juridiques de l’Etat social : Carlos Miguel Herrera, professeur des universités en droit public à l’université Cergy Paris

Carlos Miguel Herrera, professeur des universités en droit public à l’université Cergy Paris Intervention 3 : Précarité et inégalités produites par les politiques publiques en Europe : Albena Azmanova, professeure université du Kent pensée politique

Animation : Marie-Christine Vergiat, vice-présidente de la LDH

[14h-15h] Table ronde 1 : “Le travail dépossédé ?”

Comment

les évolutions du droit du travail, la volonté d’affaiblir les

syndicats, l’ubérisation et le « management » aboutissent à dégrader le

travail, lui faire perdre du sens et en dépossèdent les travailleurs ?

Quelles conséquences du développement du télétravail ? Comment à

l’inverse redonner aux travailleurs du privé comme du public la main sur

leur travail et en faire un élément de la démocratie ?

Animation : Michel Miné, membre du Comité national de la LDH

Intervenants :

Nicolas Chaignot Delage (chercheur en santé au travail, juriste en

droit social), Maelezig Bigi (sociologue, maîtresse de conférence au

Cnam) et Camille Signoretto, maître de conférences en économie à

l’université de Paris cité

[15h-15h30] Débat avec la salle

[15h30-15h45] Pause

[15h45-17h15] Table ronde 2 : “La solidarité au mérite ?”

Le

thème de « l’assistanat » fait le lien entre le néolibéralisme et

l’extrême droite : l’un et l’autre se rejoignent pour mettre en cause

l’universalité des droits en subordonnant leur accès soit à un «

mérite » ou à des contreparties soit à l’appartenance à une nationalité,

une zone géographique voire une pseudo identité. Quels processus

sont-ils mis en œuvre ? Quelles conséquences pour les plus démunis et

pour la cohésion sociale ? Quelles alternatives peut-on opposer ?

Animation : Fabienne Levasseur, membre du Comité national de la LDH

Intervenants

: Marie-Aleth Grard (présidente d’ATD Quart-Monde), Nicolas Duvoux

(professeur des universités à Paris 8 et président du Conseil national

des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion – CNLE) et

Daniel Verger (responsable national Accès digne aux revenus-emploi et

prestations sociales.du Secours catholique – Caritas France)

[17h15-18h] Débat avec la salle

Dimanche 26 novembre

[9h-9h30] Intervention : “Les sources historiques de l’Etat social”



Marion Fontaine (historienne, Sciences Po)

[9h30-10h30] Table ronde 3 : “Le service public a-t-il un avenir ?”

La

remise en cause des services publics qui sont de plus en plus mis en

concurrence avec le privé et voient leurs domaines d’intervention et

leurs moyens se réduire, combinée à l’affaiblissement de la Fonction

Publique, est aujourd’hui une tendance lourde avec les conséquences

dramatiques pour l’égal accès à des droits de qualité ; la numérisation

accrue en est une illustration dramatique. Pourtant ils répondent aux

besoins d’une société démocratique et sont de nature à répondre aux

défis de l’avenir. Dans quelle mesure et à quelles conditions peut-on

affirmer que le XXIe siècle peut être l’âge d’or du service

public ? Comment redonner la main aux salariés et aux usagers sur le

service public ? Quelles formes innovantes de prise en charge de

l’intérêt général et de collaboration public/privé ?

Animation : Gérard Aschieri, rédacteur en chef de la revue Droits & libertés

Intervenants :

Anicet Le Pors (ancien ministre et haut-fonctionnaire), Lucie Castets

(co-porte-parole du collectif Nos services publics) et Daniel Agacinski

(délégué général à la médiation auprès de la Défenseure des droits –

DDD)

[10h30-11h] Débat avec la salle

[11h-11h15] Pause

[11h15-12h15] Table ronde 4 : “La redistribution, un enjeu de citoyenneté”

Le

discours néolibéral sur l’excès des prélèvements sociaux, que porte

également l’extrême droite, fait oublier que ce qui est en jeu c’est à

la fois le financement de la protection sociale et celui des services

publics et donc la redistribution d’une part des richesses produites,

que ce soit sous forme monétaire ou sous forme de services. Celle-ci est

indispensable à une société juste et démocratique. Par ailleurs ce

discours masque les inégalités considérables, encore récemment mises en

lumière, en matière de fiscalité et de prélèvements sociaux tout comme

les gaspillages d’argent public. Comment répondre à ce discours et

redonner du sens citoyen à l’impôt ? Comment financer les besoins de

l’Etat social tout comme ceux de la transition écologique en assurant

une vraie égalité ?

Animation : Françoise Dumont, présidente d’honneur de la LDH

Intervenants :

Vincent Drezet (membre conseil scientifique d’Attac), Isabelle This

Saint-Jean (universitaire, professeure d’économie), Nathalie Coutinet

(sous réserve), Julia Cagé (sous réserve) et un représentant d’Oxfam

France

[12h15-12h45] Débat avec la salle

[14h30-16h] Table ronde 5 : “Luttes, résistances, innovations

sociales dans les territoires : des alternatives au néolibéralisme et à

l’extrême droite”

Comment articuler luttes et résistances contre

les conséquences du néolibéralisme ? Comment renforcer la démocratie

sociale et le rôle de la société civile ? Comment se dessinent au plan

local comme au plan national et international des modalités et des

structures nouvelles visant à mieux prendre en charge les solidarités et

la gestion des communs ?

Intervenants possibles : Jean-Louis

Laville (professeur au Cnam, titulaire chaire “Economie solidaire”),

Laurent Brun (administrateur confédéral de la CGT), Olivier Guivarch

(secrétaire national CFDT), Jérôme Voiturier (directeur général

de l’Uniopss) et Chloé Lailler (juriste et référente du groupe

“Inégalités climatiques” pour Notre affaire à tous).

[16h-16h30] Débat avec la salle

[16h30-16h45] Conclusion



Patrick Baudouin, président de la LDH

Espace Reuilly 1 rue Rieserner 75012 Paris

Visuel de l'université d'automne de la LDH