29e Salon Artistique Centre Culturel L’Orangerie, 20 novembre 2021, Roissy-en-France.

29e Salon Artistique

du samedi 20 novembre au dimanche 28 novembre à Centre Culturel L’Orangerie

Les artistes à l’honneur : **Lisette Grulet, artiste sculpteur** Attirée par l’histoire de l’art et aujourd’hui libérée de ses obligations professionnelles, Lisette Grulet savoure sa passion. Après avoir pratiqué le modelage pendant plusieurs années, elle se lance dans la taille directe du marbre qu’elle apprend avec le célèbre professeur “Pierre Brun”. Son matériau de prédilection est le marbre, mais elle travaille aussi la pierre, le bois… de différentes qualités et de différentes duretés. Toutes ses créations sont des pièces uniques, issues de modèles vivants ou de son imaginaire. De nombreuses œuvres font partie de collections privées en France et à l’étranger : Bondy, Pontault-Combault, Martinique, Canada, Luxembourg. **Vincent Couppey, artiste peintre** Ses sources d’inspiration sont diverses et variées : prises de notes photographiques, peintures en atelier et sur le motif. Les techniques qu’il emploie sont l’acrylique et l’huile avec une préférence pour l’acrylique car, en séchant rapidement, elle lui permet de travailler par petites touches plus ou moins épaisses, superposées, suggérant rapidement une atmosphère, un climat, une lumière… Avec le temps et l’expérience, il tente sans relâche d’aller à l’essentiel en simplifiant les sujets. Donner l’impression du détail sans tomber dans le détail, c’est pour lui, faire place à l’imaginaire. Ainsi son style tend à se rattacher au post-impressionnisme. Il souhaite que vous preniez autant de plaisir à voir ses toiles qu’il en a pris à les créer.

Entrée libre

Du 20 au 28 novembre 2021

Centre Culturel L’Orangerie 6, allée du verger 95700 Roissy-en-France Roissy-en-France Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T18:00:00;2021-11-21T14:00:00 2021-11-21T18:00:00;2021-11-22T10:00:00 2021-11-22T12:00:00;2021-11-22T14:00:00 2021-11-22T18:00:00;2021-11-23T10:00:00 2021-11-23T12:00:00;2021-11-23T14:00:00 2021-11-23T18:00:00;2021-11-24T10:00:00 2021-11-24T12:00:00;2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T18:00:00;2021-11-25T10:00:00 2021-11-25T12:00:00;2021-11-25T14:00:00 2021-11-25T18:00:00;2021-11-26T10:00:00 2021-11-26T12:00:00;2021-11-26T14:00:00 2021-11-26T18:00:00;2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T18:00:00;2021-11-28T14:00:00 2021-11-28T18:00:00