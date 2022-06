29e Randonnées en VTT Combourg Combourg Catégories d’évènement: 35270

Comme tous les deux ans depuis 1993, l'association de VTT revient à Combourg proposer ses boucles de randonnées. Après avoir contourné l'étang, la file de vététistes s'étirera durant deux heures dans les vieilles rues de la ville avant de gagner, à travers bois et chemins creux, les collines du sud de la commune. Tout près du magnifique manoir de Trémaudan avec un premier stand de ravitaillement. Les circuits prendront ensuite des directions différentes pour s'adapter aux capacités de chacun. 6 circuits de 19, 25,35, 45, 55 ou 65 Kms sont au programme. Départs libres du Camping municipal du Vieux Châtel entre 7h30 et 9h30. Tarif de participation : 6€. Gratuit pour les moins de 18 ans accompagnés d'un adulte responsable. Casque obligatoire. rcf.vtt@wanadoo.fr +33 6 95 28 42 50 http://www.vttcombourgtinteniac.fr/

