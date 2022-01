29e randonnée des Vergers de Beaumonts vergers des beaumonts Bonny-sur-loire Catégorie d’évènement: Bonny-sur-loire

29e randonnée des Vergers de Beaumonts vergers des beaumonts, 20 novembre 2022, Bonny-sur-loire. 29e randonnée des Vergers de Beaumonts

vergers des beaumonts, le dimanche 20 novembre à 06:15 Le club cycliste de Bonny-sur-Loire vous propose plusieurs parcours pédestres et VTT aux abords de la Loire et de la Puisaye. Pour cette 29eme randonnée des Vergers de Beaumonts : 4 circuits pédestres : 9-14-18-23 km et 3 circuits VTT : 15-30-44 km. Ravitaillements à la ferme et aux vergers des Beaumonts sur tous les circuits. 1 LOT à chaque participant. Voir http://us-bonnycyclisme-clubeo.com/ Participez aux randonnées pédestres, cyclo-routes et V.T..T. vergers des beaumonts Route d’Auxerre, Bonny-sur-loire Bonny-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-20T06:15:00 2022-11-20T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Bonny-sur-loire Autres Lieu vergers des beaumonts Adresse Route d'Auxerre, Bonny-sur-loire Ville Bonny-sur-loire lieuville vergers des beaumonts Bonny-sur-loire

vergers des beaumonts Bonny-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bonny-sur-loire/