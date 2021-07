29e Fête de la brioche Vitteaux, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Vitteaux.

29e Fête de la brioche 2021-07-31 – 2021-07-31 Place du Dr Quignard Place Docteur Quignard

Vitteaux 21350

L’évènement incontournable de l’année !

Un marché de producteurs et d’artisanat est réuni autour du four géant où sont cuites chaque année plus de 1000 brioches sous les yeux des visiteurs.

Animation musicale avec le groupe les Broken Bottles

Buvette et restauration

