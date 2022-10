29e Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul Vesoul, 28 février 2023, Vesoul.

29e Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul

16 Rue du Docteur Noël Courvoisier Cinéma Majestic, Espace des Lumières Vesoul Haute-Sane Cinéma Majestic, Espace des Lumières 16 Rue du Docteur Noël Courvoisier

2023-02-28 – 2023-03-07

Cinéma Majestic, Espace des Lumières 16 Rue du Docteur Noël Courvoisier

Vesoul

Haute-Sane

Le FICA, Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul, a pour but de promouvoir les cinématographies asiatiques, du proche à l’extrême Orient, de faire connaître et reconnaître la ville et l’Agglomération de Vesoul, le département de la Haute-Saône et la région de Bourgogne-Franche-Comté. Il est adhérent du NETPAC (Network for the promotion of Asian Cinema).

festival.vesoul@wanadoo.fr +33 3 84 76 55 82 https://www.cinemas-asie.com/fr/

Cinéma Majestic, Espace des Lumières 16 Rue du Docteur Noël Courvoisier Vesoul

dernière mise à jour : 2022-10-21 par