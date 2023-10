CONCERT DE NOEL 29B rue Claude Debussy Jarny, 17 décembre 2023, Jarny.

Jarny,Meurthe-et-Moselle

Musique par les Orchestres d’Harmonies de Jarny et Rombas

Interprétations des plus beaux airs de Noel et les grands classiques de la chanson. Tout public

Dimanche 2023-12-17 15:00:00 fin : 2023-12-17 . 0 EUR.

29B rue Claude Debussy

Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Music by the Orchestres d’Harmonies de Jarny and Rombas

Performances of Christmas favourites and classic songs

Música de las Orquestas de Armonías de Jarny y Rombas

Interpretación de las más bellas melodías navideñas y de los grandes clásicos de la canción

Musik von den Blasorchestern von Jarny und Rombas

Interpretationen der schönsten Weihnachtsmelodien und der großen Klassiker des Chansons

Mise à jour le 2023-10-23 par MILTOL