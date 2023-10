Imaginez que… 299 Rue de l’Europe Anneyron, 8 novembre 2023, Anneyron.

Anneyron,Drôme

Le spectacle mêle danse acrobatique, théâtre corporel, manipulation d’objets, humour et interactivité avec le public.

En partenariat avec la Médiathèque Départementale de la Drôme.

Aurélie Planche, de la Cie Lil’Una..

2023-11-08 18:30:00 fin : 2023-11-08 19:30:00. .

299 Rue de l’Europe Espace Plantay

Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The show combines acrobatic dance, physical theater, object manipulation, humor and interactivity with the audience.

In partnership with the Médiathèque Départementale de la Drôme.

Aurélie Planche, from Cie Lil’Una.

El espectáculo combina danza acrobática, teatro físico, manipulación de objetos, humor e interactividad con el público.

En colaboración con la Médiathèque Départementale de la Drôme.

Aurélie Planche, de la Cie Lil’Una.

Die Aufführung vermischt akrobatischen Tanz, Körpertheater, Objektmanipulation, Humor und Interaktivität mit dem Publikum.

In Partnerschaft mit der Médiathèque Départementale de la Drôme.

Aurélie Planche von der Cie Lil’Una.

