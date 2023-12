Le Père Noël à la patinoire 299 avenue de l’Adour Anglet, 3 décembre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Le Père Noël s’invite à la patinoire ! Animations, bonbons et chocolats au programme..

2023-12-24 fin : 2023-12-24 12:30:00. EUR.

299 avenue de l’Adour Patinoire de La Barre

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Santa Claus invites himself to the ice rink! Entertainment, sweets and chocolates on the program.

Papá Noel viene a la pista de hielo Actividades, dulces y bombones en el programa.

Der Weihnachtsmann lädt sich auf die Eisbahn ein! Animationen, Süßigkeiten und Schokolade stehen auf dem Programm.

