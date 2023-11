Hockey sur glace : Anglet Hormadi – Marseille 299 avenue de l’Adour Anglet, 17 novembre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

L’Hormadi affronte Marseille dans le cadre de la 17ème journée de Synerglace Ligue Magnus, championnat de France élite de hockey sur glace..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR.

299 avenue de l’Adour Patinoire de La Barre

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



L’Hormadi takes on Marseille on the 17th day of the Synerglace Ligue Magnus, France’s elite ice hockey championship.

L’Hormadi se enfrenta al Marsella en la 17ª jornada de la Synerglace Ligue Magnus, el campeonato de élite francés de hockey sobre hielo.

Der Hormadi trifft im Rahmen des 17. Spieltags der Synerglace Ligue Magnus, der französischen Elite-Eishockeymeisterschaft, auf Marseille.

