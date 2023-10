Randonnée à roller « Rolleria » 299 avenue de l’Adour Anglet, 12 novembre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Randonnée à roller à travers les rues d’Anglet..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 13:00:00. EUR.

299 avenue de l’Adour Skatepark de La Barre

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Rollerblading through the streets of Anglet.

Patinando por las calles de Anglet.

Rollerblade-Tour durch die Straßen von Anglet.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Anglet