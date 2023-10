Halloween à la patinoire 299 avenue de l’Adour Anglet, 31 octobre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

La patinoire de La Barre prend les couleurs d’Halloween avec une séance spéciale… des bonbons pourraient sortir du chapeau de la sorcière !.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 18:00:00. EUR.

299 avenue de l’Adour Patinoire de La Barre

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The La Barre skating rink takes on the colors of Halloween with a special session… candy could come out of the witch’s hat!

La pista de patinaje de La Barre se viste con los colores de Halloween con una sesión especial… ¡del sombrero de la bruja podrían salir caramelos!

Die Eisbahn in La Barre erstrahlt in den Farben von Halloween mit einer Sondervorstellung… Süßigkeiten könnten aus dem Hut der Hexe kommen!

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Anglet