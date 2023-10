Hockey sur glace : Anglet Hormadi – Bordeaux 299 avenue de l’Adour Anglet, 24 octobre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

L’Hormadi affronte Bordeaux en 1/16ème de finale de la Coupe de France de Hockey sur glace..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 . EUR.

299 avenue de l’Adour Patinoire de La Barre

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



L’Hormadi faces Bordeaux in the 1/16th final of the French Ice Hockey Cup.

El Hormadi se enfrenta al Burdeos en los 1/16 de final de la Copa de Francia de hockey sobre hielo.

Die Hormadi trifft im 1/16-Finale des französischen Eishockeypokals auf Bordeaux.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Anglet