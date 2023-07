Marché nocturne des artisants du coin 2980 route de la Verne Valherbasse, 21 juillet 2023, Valherbasse.

Valherbasse,Drôme

Le vendredi 21 juillet de 18h à 23h , Venez nous rencontrez au marché nocturne des artisans du Coin au Camping de la Grivelière à Montrigaud

Il y aura une vingtaine d’artisans et artistes locaux.

Restauration sur place..

2023-07-21 18:00:00 fin : 2023-07-21 23:00:00. .

2980 route de la Verne Camping la Grivelière

Valherbasse 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Friday July 21 from 6pm to 11pm, come and meet us at the « Marché nocturne des artisans du Coin » at the Camping de la Grivelière in Montrigaud

There will be around twenty local artisans and artists.

Catering on site.

El viernes 21 de julio, de 18.00 a 23.00 h, venga a vernos al « Marché nocturne des artisans du Coin », en el camping Grivelière de Montrigaud

Habrá una veintena de artesanos y artistas locales.

Restauración in situ.

Am Freitag, den 21. Juli von 18 bis 23 Uhr , besuchen Sie uns auf dem Nachtmarkt der Handwerker von Le Coin auf dem Camping de la Grivelière in Montrigaud

Es werden etwa 20 lokale Handwerker und Künstler anwesend sein.

Verpflegung vor Ort.

