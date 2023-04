Visite guidée et dégustation du domaine Gannac 2970 route de Super Garavan, 1 janvier 2023, Menton.

Nous vous proposons lors de cette visite : 30 min d’explications sur le Citron de Menton IGP: son histoire et ses particularités / 30 min de visite dans un de nos vergers / Une dégustation de nos produits et possibilité d’en acheter sur place.

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . EUR.

2970 route de Super Garavan Chemin de la Colle Supérieure

Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



We offer during this visit : 30 min of explanations on the Menton Lemon PGI: its history and its particularities / 30 min visit in one of our orchards / A tasting of our products and possibility to buy them on the spot

Durante esta visita, le ofrecemos: 30 minutos de explicaciones sobre la IGP Limón de Mentón: su historia y sus particularidades / 30 minutos de visita en uno de nuestros huertos / Una degustación de nuestros productos y posibilidad de comprar algunos in situ

Wir bieten Ihnen folgende Möglichkeiten: 30 Minuten Erklärungen zur Zitrone von Menton IGP: ihre Geschichte und ihre Besonderheiten / 30 Minuten Besuch einer unserer Obstplantagen / eine Verkostung unserer Produkte und die Möglichkeit, sie vor Ort zu kaufen.

