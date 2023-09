La diversité des animaux 297 avenue de l’Adour Anglet, 18 octobre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Sur Terre, vivent environ 2 millions d’espèces animales mais on estime qu’il en existe entre 8 et 20 millions !.

2023-10-18 fin : 2023-10-18 11:30:00. EUR.

297 avenue de l’Adour Parc écologique Izadia

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



There are around 2 million animal species on Earth, but it is estimated that there are between 8 and 20 million!

En la Tierra hay unos 2 millones de especies animales, ¡pero se calcula que hay entre 8 y 20 millones!

Auf der Erde leben etwa 2 Millionen Tierarten, aber man schätzt, dass es zwischen 8 und 20 Millionen Tierarten gibt!

Mise à jour le 2023-09-06 par OT Anglet