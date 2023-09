Visite animée de l’exposition « Records dans la nature » 297 avenue de l’Adour Anglet, 8 octobre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

En famille, vous souhaitez découvrir des phénomènes de la nature ? Venez découvrir et décryptez des exploits de la faune et de la flore, les pouvoirs de notre planète..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 15:30:00. EUR.

297 avenue de l’Adour Parc écologique Izadia

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Would you like to discover nature’s phenomena as a family? Come and discover and decipher the exploits of flora and fauna, and the powers of our planet.

¿Le gustaría descubrir los fenómenos de la naturaleza en familia? Ven a descubrir y descifrar las hazañas de la flora y la fauna, y los poderes de nuestro planeta.

Möchten Sie mit Ihrer Familie Naturphänomene entdecken? Entdecken und entschlüsseln Sie die Heldentaten der Tier- und Pflanzenwelt und die Kräfte unseres Planeten.

