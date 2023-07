Les 5 sens dans la forêt du Lazaret 297 avenue de l’Adour Anglet, 13 août 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

En famille, venez profiter d’une petite balade à destination des jeunes enfants, ponctuée d’ateliers afin de découvrir le milieu forestier..

2023-08-13 fin : 2023-08-13 11:45:00. EUR.

297 avenue de l’Adour Parc écologique Izadia

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy a family outing for young children, punctuated by workshops to discover the forest environment.

Venga a disfrutar de una excursión familiar para niños pequeños, amenizada con talleres para descubrir el entorno forestal.

Mit der ganzen Familie können Sie einen kleinen Spaziergang für kleine Kinder machen, der von Workshops begleitet wird, um den Wald zu entdecken.

Mise à jour le 2023-06-16 par OT Anglet