Yoga en nature 297 avenue de l’Adour Anglet, 10 août 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Découvrez le Parc Izadia d’un nouvel œil en participant à une séance d’initiation au yoga en pleine nature..

2023-08-10 fin : 2023-08-10 10:50:00. EUR.

297 avenue de l’Adour Parc écologique Izadia

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Discover the Izadia Park with a new eye by participating in a yoga initiation session in the middle of nature.

Descubra el Parque de Izadia desde una nueva perspectiva participando en una sesión de iniciación al yoga en plena naturaleza.

Entdecken Sie den Izadia-Park aus einer neuen Perspektive, indem Sie an einer Yoga-Einführung inmitten der Natur teilnehmen.

Mise à jour le 2023-06-12 par OT Anglet