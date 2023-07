Nature et patrimoine à vélo 297 avenue de l’Adour Anglet, 11 juillet 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre du programme d’animations des espaces naturels sensibles organisé par le Conseil Départemental, le Parc écologique Izadia vous propose une immersion dans les espaces naturels angloys..

2023-07-11 fin : 2023-07-11 12:30:00. EUR.

297 avenue de l’Adour Parc écologique Izadia

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the program of events in sensitive natural areas organized by the Conseil Départemental, the Izadia Ecological Park invites you to immerse yourself in Anglo-Saxon natural areas.

Dentro del programa de actos en espacios naturales sensibles organizado por el Consejo Departamental, el Parque Ecológico de Izadia te ofrece la posibilidad de sumergirte en espacios naturales anglosajones.

Im Rahmen des vom Departementsrat organisierten Animationsprogramms für sensible Naturräume bietet Ihnen der Öko-Park Izadia die Möglichkeit, in die Naturräume der Angloys einzutauchen.

Mise à jour le 2023-06-12 par OT Anglet